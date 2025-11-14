При атаке БПЛА в Новороссийске пострадали четыре человека

В результате ночного налета беспилотников в Новороссийске пострадали люди. Прошедшую атаку в своем Telegram-канале прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Больше всего пострадал Новороссийск. Ночью более 170 человек и 50 единиц техники ликвидировали последствия атаки, оперативно тушили возгорания и помогали жителям»,– заявил глава региона.

По предварительным данным, обломки БПЛА повредили четыре многоквартирных и два частных дома в Новороссийске, пострадал один человек. Еще трое человек получили повреждения при падении осколков беспилотника на гражданское судно в порту, пострадавшие являются членами экипажа.

Обломки БПЛА спровоцировали пожар на нефтебазе комплекса «Шесхарис», береговые сооружения и контейнерный терминал, о чем сообщил Вениамин Кондратьев. Губернатор поручил мэру Новороссийска Андрею Кравченко оперативно осмотреть территорию, оценить повреждения и оказать помощь горожанам.

Согласно сводке Министерства обороны, за ночь над Черным морем уничтожили 59 беспилотников, еще 66 дронов было ликвидировано над Краснодарским краем.

София Моисеенко