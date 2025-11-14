Свердловский СКР начал проверку после ДТП с автобусом под Первоуральском

Следственный отдел по Первоуральску организовал проверку по факту ДТП с перевернувшимся автобусом на трассе Первоуральск — Новоуткинск, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. Проверка начата по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, по предварительным данным, 44-летний водитель автобуса ПАЗ маршрута №107 «Первоуральск — Кузино» выбрал небезопасную скорость и не учел состояние дороги, из-за чего попал в аварию. Имеет год стажа вождения по категории D, в момент ДТП был трезв.

Обстоятельства аварии устанавливаются, следствие выясняет, насколько своевременно и регулярно ранее проводилась предрейсовая проверка состояния, соблюдался ли режим труда и отдыха водителя. Движение на участке дороги осуществляется в штатном режиме.

Напомним, авария произошла утром 14 ноября: автобус съехал в кювет и опрокинулся. В нем находились девять человек, включая водителя и кондуктора. За медицинской помощью обратился один человек.

Ирина Пичурина