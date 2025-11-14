Над Черным морем сбили 59 беспилотников за ночь
В течение прошедшей ночи над акваторией Черного моря ликвидировали 59 БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
Согласно актуальной сводке Минобороны, над Краснодарским краем было уничтожено 66 беспилотников. Еще 19 дронов сбили над Республикой Крым.
Массированный налет БПЛА минувшей ночью пережил Новороссийск. В результате атаки в городе осколки беспилотников повредили несколько жилых домов, падение фрагментов БПЛА привело к пожару на нефтебазе в районе Шесхариса.