Тревогу по БПЛА отменили в Новороссийске спустя девять часов

После ночной атаки беспилотников в Новороссийске отменили режим тревоги. Об этом уведомил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Сигнал угрозы по БПЛА объявили на территории Новороссийска в 00:00 14 ноября. Режим был снят в 09:06, он продлился около девяти часов. Мэр города призвал жителей не подходить к обломкам беспилотников и оперативно обращаться в 112 в случае их обнаружения.

В результате налета БПЛА в Новороссийске пострадали четыре человека и несколько многоквартирных домов. Осколки беспилотника также спровоцировали пожар на нефтебазе «Шесхарис» в Восточном районе города.

София Моисеенко