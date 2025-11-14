В Новороссийске отменили тревогу по БПЛА

Спустя девять часов в Новороссийске отменили сигнал атаки беспилотников. О снятии режима тревоги сообщил глава города Андрей Кравченко.

Угроза атаки БПЛА действовала на территории Новороссийска с 00:00 14 ноября. В настоящее время сигнал отменен. Андрей Кравченко призвал жителей города не подходить к обломкам беспилотников в случае обнаружения. Вблизи фрагментов БПЛА запрещается пользоваться мобильными телефонами. В случае обнаружения упавших элементов необходимо обращаться в 112.

В результате ночной атаки в Новороссийске пострадали несколько жилых домов, повреждения получила нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис».

София Моисеенко