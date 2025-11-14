В Салехарде открылся новый асфальтобетонный завод

Новый асфальтобетонный завод, построенный компанией «Северавтодор», начал работу в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), сообщили в городской администрации. Компания также установила дробильно-сортировочный комплекс для расширения производственных возможностей.

Фото: Константин Гребешок / администрация Салехарда

Завод будет производить материалы, подходящие для северного климата — асфальтобетонные и битумоминеральные смеси для строительства и ремонта дорог. При выходе на проектную мощность предприятие создаст 17 рабочих мест и обеспечит выпуск до 20 тыс. тонн продукции в сезон 2026 года, что позволит ускорить дорожные работы и благоустройство.

Компания уже показала первые результаты: в 2025 году укрепили основание на участке трассы Сургут — Салехард длиной 18 км, завершили капитальный ремонт улицы Республики, продолжается реконструкция улицы Объездной.

Напомним, на Ямале за сезон дорожных работ 2025 года отремонтировали более 170 км дорог в городах, поселках и на региональной трассе. В течение трех лет планируется реконструировать проблемный участок на трассе Коротчаево — Новый Уренгой, на 2026 год назначены работы, в рамках которых полностью будет заасфальтирована дорога Надым — Салехард.

Ирина Пичурина