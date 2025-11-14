Женщина за рулем Lada Vesta сбила студентку на переходе в Ставрополе

Вечером 13 ноября на улице Бурмистрова в Ставрополе 57-летняя местная жительница за рулем автомобиля Lada Vesta совершила наезд на студентку, которая переходила дорогу по обозначенному пешеходному переходу около 20:30, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Пострадавшей оказалась 17-летняя студентка, получившая тяжелые травмы: черепно-мозговую, перелом ребер и бедра. Она была доставлена в больницу с места происшествия. По данным Госавтоинспекции, в течение двух лет на водителя оформлен один административный штраф за нарушение ПДД, серьезных нарушений до аварии не зафиксировали.

Место происшествия на улице Бурмистрова отличается повышенной интенсивностью движения в вечернее время, особенно вблизи учебных заведений и жилых кварталов. По предварительным данным, дорожные условия не ограничивали видимость — участок освещен, разметка на переходе соответствует нормативам, а дорожное покрытие не имело признаков скользкости. Госавтоинспекция города подтвердила, что водитель двигалась в пределах разрешенной скорости, однако вовремя не среагировала на появление пешехода, что стало причиной столкновения. Нарушения пешеходом не установлены: девушка пересекала дорогу в положенном месте.

По информации ведомства, с января по октябрь 2025 года в Ставрополе зарегистрировано 38 аварий на пешеходных переходах, из них 27 — с участием несовершеннолетних. В результате этих происшествий пострадали 36 человек, один погиб. После аналогичного случая в июле на улице Ленина в администрации края обсуждался вопрос об усилении контроля за пешеходными переходами.

Станислав Маслаков