ДТП на трассе Махачкала-Буйнакск унесло жизнь пассажирки Lexus

13 ноября 2025 года около 19:00 на 15 км автодороги «Махачкала-Буйнакск-Леваши-Верхний Гуниб» в Буйнакском районе столкнулись четыре автомобиля — «Lexus», «ЗИЛ», «LADA Priora» и «LADA Vesta».

Фото: госавтоинспекция Дагестана

Авария произошла в вечернее время на оживленном участке трассы. В результате столкновения пассажирка автомобиля «Lexus» скончалась на месте от полученных травм. Остальные участники ДТП получили травмы и были госпитализированы, точное число пострадавших и их состояние пока уточняется. Обстоятельства аварии продолжают выяснять сотрудники Госавтоинспекции.

По информации МВД по Республике Дагестан, известно, что люксовый внедорожник «Lexus» стал центром происшествия, в котором также участвовали грузовой автомобиль «ЗИЛ», а кроме того, два легковых автомобиля — «LADA Priora» и «LADA Vesta». Автомобили двигались по автодороге, соединяющей Махачкалу с Буйнакском, Леваши и Верхним Гунибом, когда произошло столкновение. Условиями ДТП могли стать как физическая скорость, так и особенности дорожного покрытия, однако официальной информации о причинах аварии пока нет.

Станислав Маслаков