В Ставрополе звание «Почетный ветеран города» получили 10 жителей

Звание «Почетный ветеран города Ставрополя» присвоили десяти жителям города, наградив их в торжественной обстановке в администрации 13 ноября, сообщила пресс-служба мэрии города.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко вместе с председателем городской думы вручил нагрудные знаки ветеранам, отметив их многолетний вклад в развитие города и активность в ветеранском движении. Все награжденные имели стаж работы в учреждениях и организациях города не менее 30 лет и занимались общественной работой в ветеранских организациях не менее 7 лет.

В этом году звание получили Григорий Башкатов, Владимир Бледных, Юрий Виноградов, Владимир Курчев, Галина Максимчук, Виктор Слабко, Александр Толстов, Лариса Топорищева, Игорь Фаталиев и Всеволод Чернов. Они представляют различные ветеранские советы, включая ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, поддержку флота, «Детей войны», «Союз Генералов», а также советы ветеранов городской поликлиники №1 и Ставропольского государственного аграрного университета.

Иван Ульянченко заявил в своем выступлении, что награжденные всю жизнь трудились на благо Ставрополя, сделали значимый вклад в его социально-экономическое развитие и продолжают активно участвовать в жизни города. Помимо звания «Почетный ветеран города», в этом году в честь 248-летия Ставрополя медалями «За усердие и полезность» отметили еще трех жителей города, что говорит о системном внимании к ветеранам и достойном признании их заслуг.

Звание «Почетный ветеран города Ставрополя» вручается пенсионерам, которые являются ветеранами различных сфер — войны, труда, военной и правоохранительной службы. Условия присвоения включают стаж работы в Ставрополе от 30 лет и не менее семи лет общественной деятельности в ветеранских объединениях. Эта практика реализуется уже второй год.

