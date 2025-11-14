В Астрахани прокуратура добилась подачи газа в новостройку

В Астрахани управляющая компания привела в нормативное состояние подачу газа в многоквартирный дом после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Как показала проверка, в феврале этого года был построен 176-квартирный дом по ул. 1-я Воскресенская в Астрахани, его передали в эксплуатацию жильцам. В здании есть газовые котлы, но управляющая компания не заключила договор на техобслуживание и ремонт этого оборудования. По этой причине ресурсоснабжающая организация не подавала туда газ.

Благодаря принятым по итогам проверочных мероприятий прокуратурой мерам в прошлом месяце в указанный дом осуществили пуск газа. Коммунальный ресурс подается в жилые помещения бесперебойно.

Павел Фролов