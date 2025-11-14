Плечо вместо пошлин

Российские предпринимательницы могут выйти на рынки БРИКС

Анна Нестерова

Фото: МИД РФ

В 2024 году в Москве была запущена Единая цифровая платформа женского предпринимательства БРИКС. К 2025 году она объединила более 5 тыс. предпринимательниц из 60 стран.

Сразу после запуска экосистемы состоялся первый конкурс женских стартапов БРИКС. Более тысячи проектов из 30 стран представили решения в сфере ИТ, образования, медицины, экологии, продовольственной безопасности, сельского хозяйства, инфраструктуры и искусственного интеллекта. География охватила не только страны БРИКС, но и государства Глобального Юга и стран СНГ. В 2025 году инициативу приняла бразильская часть Альянса, запустив новый цикл акселератора.

«Победительницы конкурсов получили менторскую и коммуникационную поддержку, а также возможность представить проекты на ключевых деловых площадках БРИКС. Большинство российских победительниц связаны с инновациями в области здравоохранения и ИТ»,— говорит председатель российской части ЖДА БРИКС Анна Нестерова.

Первый контакт — ключ к успеху

Российская часть ЖДА БРИКС стала интегратором новых стран: открылись офисы в Белоруссии, Казахстане и Киргизии, планируется запуск представительств в Малайзии и Нигерии. Площадки стали точками входа в деловое пространство БРИКС. По словам экспертов, наличие региональных офисов только усиливает доверие к бренду Альянса и снижает транзакционные риски при выходе на новые рынки.

Особое значение приобрели бизнес-миссии в Бразилию, Индию, ЮАР, Китай, Нигерию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Египет, Индонезию и Эфиопию.

«Альянс обеспечивает своего рода "мягкий коридор" для выхода на новые рынки: участницы получают приглашения на заранее организованные B2B- и B2G-встречи с представителями корпораций и институтов развития, знакомятся с локальными требованиями и возможностями партнеров»,— подчеркивает Анна Нестерова.

В октябре 2025 года деятельность ЖДА БРИКС в период председательства России в объединении была отмечена благодарственным письмом президента Российской Федерации Владимира Путина. Анна Нестерова считает, что Альянс помогает стать частью международного бизнес-сообщества, масштабировать свой проект и повысить его узнаваемость. «Это работает — этим нужно пользоваться»,— резюмирует председатель российской части ЖДА БРИКС.

Место встречи — Москва

Форум женского предпринимательства БРИКС был создан для координации совместных инициатив национальных частей Альянса. В 2024-2025 годах деловое событие проходило в Москве и собрало более 1200 представителей бизнеса, власти, институтов развития и международных организаций из более 50 стран. Ключевые события в мире женского предпринимательства БРИКС прошли при поддержке МИД России, Минэкономразвития России и Минпромторга России.