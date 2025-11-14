«Король Лир», музыкальная комедия и настоящий джаз

В выходные жители и гости города-героя смогут послушать классическую музыку, джаз, сходить на различные спектакли и посмотреть несколько киноновинок в жанре триллера, фэнтези и семейной комедии.

Какие концерты посетить

14 ноября в 18:30 в театре Старого парка Кабардинки состоится выступление ансамбля Ильи Филиппова. Вместе с джазовым пианистом и дирижером Филипповым на сцене выступят ведущие музыканты Краснодарского края. В программе — известные хиты джаза прошлого столетия и современности.

Стоимость билета — от 2000 руб. (12+)

16 ноября в 17:00 в Городском театре Новороссийска пройдет концерт российских саксофонистов «Классика в новом звучании». Гости концерта услышат полет шмеля из «Сказки о царе Салтане», а также смогут погрузиться в новую интерпретацию композиций Баха, Чайковского, Пьяццоллы и Рамо.

Стоимость билета — от 2500 руб. (6+)

На что сходить в театр

14 ноября в 19:00 в гортеатре Новороссийска начнется спектакль «Король Лир» в жанре трагедии. Зрителям обещают погружение в шекспировскую эпоху и галерею человеческих пороков и достоинств. Темы и проблемы, поднимающиеся в постановке, остаются актуальными до сих пор.

Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

15 ноября в 19:00 в гортеатре Новороссийска пройдет спектакль «Последняя любовь Насреддина», музыкальная комедия с восточным акцентом, юмором и яркими персонажами. В постановке режиссера Константина Мишина примет участие весь коллектив новороссийского драматического театра.

Стоимость билета — от 500 руб. (16+)

Что посмотреть в кино

С 14 по 16 ноября жители и гости Новороссийска смогут посмотреть в городских кинотеатрах сразу несколько новых кинокартин.

Семейная комедия «Лысый нянь» — российская интерпретация фильма «Лысый нянька» с Вином Дизелем. В центре сюжета окажется майор ФСБ, который устраивается нянем в многодетную семью в рамках своего нового задания. Главные роли исполняют Никита Панфилов, Марина Васильева, Марина Денисова и Мария Мурашкина.

Стоимость билета — 300 руб. (6+)

Новый фильм в жанре фэнтези «Яга на нашу голову» покажет, каково это, когда воспитательницей у ребенка становится волшебница под прикрытием. Актриса Светлана Ходченкова в роли Яги поможет маленькому Пете научиться летать, и дело тут вовсе не в волшебной ступе.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

Для любителей триллеров в новороссийских кинотеатрах начался показ фильма «Голосовой помощник». Молодая компания друзей отправляется на отдых в загородный дом и проводит досуг с умной колонкой, которая, как оказывается впоследствии, знает обо всех их «скелетах в шкафу». Голосовой помощник предлагает компании узнать подробности таинственной гибели их подруги, произошедшей меньше года назад. В главных ролях снялись Полина Федина, Борис Дергачев и Илья Антоненко.

Стоимость билета — от 300 руб. (18+)

