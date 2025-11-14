Глава Сургутского района получил грамоту от Путина

Президент России Владимир Путин удостоил почетной грамотой главу Сургутского района Андрея Трубецкого. Как сообщил районный глава в своем Telegram-канале, награду ему передал губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.

Фото: telegram-канал Андрея Трубецкого

Фото: telegram-канал Андрея Трубецкого

Он сообщил, что грамота была вручена за активное участие в подготовке и проведении общественно-значимых мероприятий. «Быть отмеченным президентом России Владимиром Владимировичем Путиным — большая честь. Благодарен за столь высокую оценку моей работы и всей команды Сургутского района. А также за поддержку, которая регулярно оказывается нашему муниципалитету на уровне региона и федерации»,— сказал господин Трубецкой.

