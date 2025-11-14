В городе Красный Кут отремонтировали водопроводную трубу по требованию надзора

В городе Красный Кут Саратовской области специалисты КМУП «Водоканал+» отремонтировали водопроводную трубу после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению местной жительницы прокуратура выяснила, что сотрудники КМУП «Водоканал+» ремонтировали водопроводную трубу в городе Красный Кут из-за ее многочисленных прорывов. При этом на участке работ надзорное ведомство выявило неполненную водой неогороженную яму с обваливающимися краями.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление директору муниципального предприятия. На сегодняшний день нарушения устранены.

Павел Фролов