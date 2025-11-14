В Краснокутском районе прокуратура защитила права укушенных собаками детей

В Краснокутском районе Саратовской области прокуратура защитила права детей, которые пострадали в результате укусов собак. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

На основе информации ГУЗ СО «Краснокутская районная больница» прокуратура провела проверку об укусах несовершеннолетних безнадзорными собаками. По итогам проверочных мероприятий с начала этого года от надзорного ведомства района в суд в порядке статьи 45 ГПК РФ поступило девять заявлений о компенсации ущерба пострадавшим детям.

К настоящему времени все иски удовлетворены. По четырем моральный вред детям возмещен, пять находятся на исполнении под прокурорским контролем.

Павел Фролов