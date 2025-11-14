Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мост начали строить через железнодорожный переезд на трассе Ижевск—Аэропорт

На трассе Ижевск—Аэропорт начали забивать сваи для моста через железнодорожный переезд. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов в Telegram.

«Сначала они пройдут динамические испытания. Потом начнем строить фундамент, устанавливать монолитные стойки и опорные части для монтажа мостовых балок»,— написал господин Ефимов.

Пиковая высота новой дороги будет 9 м — самой высокой ее точкой станет новый мост. Он будет четырехполосным с разворотными эстакадами и пешеходной зоной. На ограждении моста установят герб Удмуртии.

Напомним, в конце сентября началась подготовка к реконструкции участка трассы Ижевск—Аэропорта протяженностью 3,1 км. Запланировано расширение дороги до четырех полос, строительство эстакады с двумя развязками над железнодорожными путями и моста через реку Позимь. На это направят более 4,7 млрд руб. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность трассы на фоне запуска нового терминала местного аэропорта.

Анастасия Лопатина