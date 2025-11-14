Житель Саратова пойдет под суд за кражу у знакомой ювелирных изделий

Волжский районный суд Саратова рассмотрит в отношении 34-летнего местного жителя уголовное дело о краже ювелирных изделий (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как утверждает следствие, фигурант похитил ювелирные украшения у знакомой в ее квартире в марте этого года. Произошло это в многоквартирном доме на ул. Соколовой в Саратове. Причиненный потерпевшей ущерб превысил 93 тыс. руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. В настоящее время материальный ущерб полностью возмещен.

Павел Фролов