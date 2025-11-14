В Волгоградской области отразили налет БПЛА на энергообъекты

Волгоградская область подверглась очередной атаке беспилотников. Утром сегодня, 14 ноября, губернатор Андрей Бочаров сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО Минобороны РФ отразили вражеский налет на объекты энергетической инфраструктуры.

По словам губернатора, работа всех систем жизнеобеспечения осуществляется в штатном режиме, перебои с электроснабжением не возникли. Господин Бочаров уточнил, что никто не пострадал, жилые строения не повреждены.

Отметим, сегодня ночью атака БПЛА привела к повреждениям объектов гражданской инфраструктуры в Саратове. К работе приступили оперативные службы.

Павел Фролов