В аэропортах Краснодара и Геленджика сняли ограничения на полеты

Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили работу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели ночью 14 ноября. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.

По данным Минобороны РФ, над территорией Краснодарского края в течение прошедшей ночи ликвидировали 66 беспилотников. Еще 59 — над акваторией Черного моря. В Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждения получила нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» и три многоквартирных дома.

Алина Зорина