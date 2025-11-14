В Тюмени начали проверку детского сада, в котором плохо кормили детей

Прокуратура организовала в Тюмени проверку частного детского сада «Маленькая страна», в котором плохо кормили детей и кричали на них, сообщили в ведомстве по Тюменской области. Региональное управление СКР начало проверку по ст. 238 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ

Согласно данным из публикации портала 72.ru, местная жительница пришла устраиваться в садик на работу, но заметила, что на детей там могли накричать, толкнуть или ударить, а кормили их «баландой» из воды, картошки и супа, кашей объемом в две столовые ложки и какао, которое наливали только на дно кружки. Тюменка написала заявления в прокуратуру, Роспотребнадзор, департамент образования и уполномоченному по правам ребенка.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях помощника воспитателя детского сада в селе Бердюжье (Тюменская область). В обращении генералу родители указали, что в январе женщина применила физическую силу к двум воспитанникам, из-за чего дети получили травмы.

Ирина Пичурина