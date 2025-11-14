Водитель получил год колонии за ДТП в Ставропольском крае

Прокуратура Труновского района поддержала государственное обвинение в отношении 25-летнего жителя села Донского, признанного виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В суде установили, что в июле 2025 года подсудимый, управляя автомобилем в селе Донском и двигаясь по второстепенной дороге, не уступил на перекрестке дорогу машине, следовавшей по главной дороге. В результате столкновения водитель автомобиля, который ехал по правилам, погиб на месте от полученных травм.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к году лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Валентина Любашенко