На трассе Первоуральск — Новоуткинск перевернулся автобус

В Свердловской области на дороге Первоуральск — Новоуткинск перевернулся автобус №107, сообщили в региональном МЧС. Авария произошла утром 14 ноября — сообщение об инциденте поступило спасателям в 7:25.

По информации МЧС, автобус съехал в кювет и опрокинулся. В нем находились девять человек, включая водителя и кондуктора. За медицинской помощью обратился один человек. Детей в транспорте в момент ДТП не было.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием пассажирского автобуса с детьми в Свердловской области, которые ехали в поселок Пышма из Тюмени.

Ирина Пичурина