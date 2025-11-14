До конца недели в Свердловской области будут идти дождь и мокрый снег

В пятницу и на выходных в Свердловской области ожидаются дождь и мокрый снег, сообщил Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». С пятницы регион попадет под влияние теплого сектора циклона Quirin, который сейчас находится над Баренцевым морем.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Теплый фронт начнет проходить через Средний Урал ночью и утром 14 ноября и принесет смешанные осадки: в северной части области ожидается снег и переохлажденный дождь, а в южной — мокрый снег, переходящий в дождь. Дневные температуры по всей области поднимутся выше нуля — до 0°..+5°. Оттепель продлится до утра воскресенья, а в северной части Среднего Урала — до позднего вечера субботы. С наступлением холодного фронта пройдет дождь, переходящий в снег.

В Екатеринбурге днем пятницы будет +3°..+5°, облачно с прояснениями, утром небольшие осадки в виде мокрого снега и замерзающего дождя, переходящие в дождь, ветер южный, юго-западный, 3-8 м/с. Субботней ночью до +4°, днем до +6°. В ночь на воскресенье в городе ожидается пик потепления с сильным ветром, температура поднимется до +6°..+8°. После этого начнется дождь: температура ночью опустится до +2°, днем — до +4°.

Напомним, на этой неделе в Свердловской области продолжается переход от осени к зиме, поэтому похолодания сменяются оттепелями.

Ирина Пичурина