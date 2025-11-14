На нефтебазе «Шесхарис» в Новороссийске потушили пожар после атаки БПЛА

На нефтебазе, расположенной на перевалочном комплексе «Шесхарис», ликвидировали возгорание. Информацию предоставили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Пожар на нефтебазе возник в результате падения осколков БПЛА. Пожар полностью потушен и, как сообщили в оперштабе региона, ЧП обошлось без пострадавших.

Последствия атаки беспилотников в Новороссийске ликвидируют 172 человека и 51 единица техники.

София Моисеенко