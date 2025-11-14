На нефтебазе в Новороссийске ликвидировали пожар после атаки беспилотников
Возгорание на нефтебазе «Шесхарис» в Новороссийске ликвидировано. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
По данным оперштаба региона, пожар на территории нефтебазы произошел из-за падения фрагментов БПЛА. В результате случившегося обошлось без пострадавших, возгорание полностью потушено.
В ликвидации последствий атаки беспилотников на территории Новороссийска задействованы 172 человека и 51 единица техники.