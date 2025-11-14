В Геленджике отменили сигнал тревоги по БПЛА

Глава администрации Геленджика Алексей Богодистов заявил об отмене тревоги по беспилотникам на территории города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В настоящее время в Геленджике сняты угрозы по ракетной опасности и БПЛА. В соседнем Новороссийске отмену по ранее объявленным предупреждениям пока не огласили.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в результате атаки БПЛА в Новороссийске повреждения получили несколько жилых домов и нефтебаза, расположенная в Восточном районе города.

София Моисеенко