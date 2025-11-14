В Геленджике отменили режим тревоги по беспилотникам

На территории Геленджика сняли угрозу ракетной опасности и тревогу по БПЛА. Об этом заявил глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Новороссийске угроза атаки БПЛА еще не снята. В оперативном штабе ранее сообщили, что в результате налета беспилотников оказалась повреждена нефтебаза в Восточном районе, пострадали несколько жилых домов.

По предварительным данным, при атаке БПЛА обошлось без пострадавших.

София Моисеенко