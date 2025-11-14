Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Обломки БПЛА повредили жилые дома в Новороссийске

Два многоквартирных дома пострадали в результате атаки беспилотников в Новороссийске. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации оперштаба региона, фрагменты сбитых БПЛА попали в пятиэтажный и 16-этажный жилые дома. В некоторых квартирах выбило окна. Возгорания не зафиксированы. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших.

При атаке беспилотников в Новороссийске также пострадала нефтебаза «Шесхарис». В городе продолжается отражение налета БПЛА.

София Моисеенко

Новости компаний Все