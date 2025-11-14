Обломки БПЛА повредили жилые дома в Новороссийске

Два многоквартирных дома пострадали в результате атаки беспилотников в Новороссийске. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

По информации оперштаба региона, фрагменты сбитых БПЛА попали в пятиэтажный и 16-этажный жилые дома. В некоторых квартирах выбило окна. Возгорания не зафиксированы. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших.

При атаке беспилотников в Новороссийске также пострадала нефтебаза «Шесхарис». В городе продолжается отражение налета БПЛА.

София Моисеенко