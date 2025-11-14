Тревогу по БПЛА объявили в Анапе
На территории Анапы объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
В Анапе звучит сирена, объявлена тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Мэрия города рекомендует гражданам, находящимся дома, не выходить на улицу. Следует укрыться в помещениях без окон (ванная, коридор, кладовая или туалет). Не рекомендуется пользоваться лифтом.
Атаку беспилотников в настоящее время отражают в Новороссийске. Информация предоставлена главой города Андреем Кравченко.