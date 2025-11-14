В Новороссийске объявлена воздушная тревога

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе идет отражение атаки украинских БПЛА. Звук сирены местные жители услышали около полуночи. Мэр призвал местных жителей укрыться в безопасных местах — цоколях или жилых помещениях без окон.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети»,— написал Андрей Кравченко в соцсетях.

Лия Пацан