Жителей Новороссийска предупредили об угрозе атаки БПЛА

В Новороссийске вечером 13 ноября была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Гражданам, находящимся в жилых помещениях, рекомендовано удалиться от окон и перейти в комнаты, не ориентированные на акваторию, либо в пространства без окон — коридоры и подсобные помещения. Людям, оказавшимся на улице, предложено укрыться в подвальных уровнях зданий или в подземных переходах.

Муниципалитет призвал не использовать автомобили в качестве укрытий и не располагаться у стен многоквартирных домов. В сообщении отмечается, что необходимо сохранять спокойствие и ожидать отмены сигнала, которая последует после нормализации обстановки.

Мария Удовик