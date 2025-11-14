В Черноземье 15 ноября будет облачно и дождливо, от +4°С до +9°С

В субботу, 15 ноября, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачная погода, местами днем ожидается небольшой дождь. Температура будет варьироваться от +4°С до +9°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток будет облачно, без осадков. Ночью температура составит +4°C. Днем — +8°C.

В Воронеже синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Ночью столбик термометра покажет +5°C. Днем — +9°C.

В Курске ночью будет облачно и сухо, температура составит +5°C. Днем ожидается переменная облачность с кратковременным дождем, до +8°C.

В Липецке ночью прогнозируется облачность без осадков, до +5°C. Днем будет облачно с прояснениями и временным дождем, воздух прогреется до +8°C.

В Орле ночью ожидается облачная погода без осадков, температура составит +5°C. Днем синоптики обещают дождь, до +7°C.

В Тамбове в темное время суток будет облачно, без осадков, +4°C. Днем прогнозируется переменная облачность с временным дождем, до +8°C.

Ульяна Ларионова