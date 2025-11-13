Главные новости за 13 ноября. Новороссийск
В Новороссийске завершили аварийные работы на водопроводе после масштабного порыва.
В ночь на 13 ноября над акваторией Черного моря сбили 17 вражеских беспилотников.
Власти Анапы увеличили исковые требования по взысканию вреда от крушения танкеров до 670 млн руб., в деле назначили перерыв до 27 ноября.
В порту Новороссийска введут новую систему, позволяющую организовывать торговлю зерном через анонимные аукционы.
На территории мемориального комплекса Малая Земля в Новороссийске начали раскопки древней турецкой крепости Суджук-Кале.
Администрация Новороссийска дала обещание достроить проблемные ЖК «Посейдон-1», «Посейдон-2» и три очереди ЖК «Суджук-Кале».
На побережье Черного моря выросли цены на первичное и вторичное жилье. Наиболее заметное подорожание зафиксировали в Геленджике и Анапе.