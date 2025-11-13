Водитель иномарки сбил ребенка в Новороссийске

Авария произошла 12 ноября в Борисовке. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным ГАИ, водитель 1997 года рождения на автомобиле Citroen двигался в сторону улицы Фабричной и допустил наезд на пешехода на улице Прохладная.

В результате ДТП пострадал ребенок 2012 года рождения. Сообщается, что он переходил проезжую часть в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.

Несовершеннолетний пешеход получил травмы. С места аварии ребенка доставили в медицинское учреждение.

София Моисеенко