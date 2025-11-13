В пригороде Новороссийска ограничат подачу воды 18 ноября

На следующей неделе в Гайдуке и Верхнебаканском под Новороссийском ограничат подачу воды. По данным «Водоканала», отключение будет связано с ремонтными работами на Троицком групповом водопроводе.

Водоснабжение в пригороде Новороссийска отключат 18 ноября с 10:00 до 18:00. На ТГВ будут производить замену аварийного участка магистрального водовода. Плановый режим подачи воды в Верхнебаканском и Гайдуке будет восстановлен в течение четырех часов после завершения работ.

В связи с предстоящим ремонтом сетей «Водоканал» ввел график подачи воды на 18 ноября для жителей указанных поселков. В утренние часы водоснабжение будет осуществляться с 06:00 до 08:00, в вечернее время с 18:00 до 20:00.

София Моисеенко