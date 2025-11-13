Застройщица из Мостовского района обманула клиентов на 13 млн рублей

Директор строительной компании из Мостовского района скрылась с деньгами заказчиков, выполнив лишь начальную стадию работ по возведению жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

45-летняя руководительница фирмы в 2023 году подписала соглашения с пятью клиентами — жителями Москвы и Мостовского района — о строительстве частных домов. Спустя два года она завершила только первоначальный этап работ, после чего пропала и остановила строительство.

Ущерб пострадавшим составил свыше 13 млн руб. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Застройщице может грозить наказание до 10 лет лишения свободы.

Алина Зорина