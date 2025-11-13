Чистая прибыль МТС в третьем квартале увеличилась в шесть раз и составила 6 млрд руб., следует из ее отчетности. Выручка увеличилась на 18,5% в годовом выражении и достигла рекордных 214 млрд руб. Рост показателя в компании объяснили увеличением доходов всех бизнес-направлений. Капитальные расходы МТС сокращает второй квартал подряд, в нынешнем отчетном периоде они снизились на 5,3% год к году. Чистый долг при этом сократился на 7%, до 426 млрд руб.

«Спортмастер» закрыл магазины спортивной одежды Urban Vibes. Многие бренды подобного профиля не выдерживают конкуренции с онлайн-ритейлерами. Urban Vibes был запущен в июне 2020 года. Его торговые точки заняли площади бывших магазинов американского бренда спортивной одежды и обуви Under Armour, которые закрылись в 2019-м. Сеть насчитывала 17 площадок. На конец первого полугодия 2025-го в Москве работало девять торговых точек этого бренда.

Китайская группа Shanghai Industrial Investment Company продала свою долю в петербургском ТЦ «Жемчужная плаза». Теперь этот комплекс принадлежит Central Properties и группе «Аврора». «Жемчужная плаза» — один из крупнейших торговых центров Санкт-Петербурга, он был построен в 2013 году. Изначально владельцем этого объекта помимо китайской группы была финская SRV Group.