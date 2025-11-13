Треть краснодарцев планируют самостоятельно откладывать деньги на пенсию

Каждый девятый (11%) уже сейчас формирует собственные пенсионные накопления, 36% пока только планируют самостоятельно обеспечить себе безбедную старость, а половина (53%) рассчитывают только на государственную пенсию. Об этом свидетельствуют результаты опроса* Группы Ренессанс Страхование.

Фото: ru.freepik.com

Для того, чтобы финансово обеспечить себя после выхода на пенсию за счет негосударственных источников, жители Краснодара в большинстве случаев кладут деньги на банковские депозиты – такой ответ дали 33% опрошенных. Почти каждый третий (31%) вкладывается в недвижимость, шестая часть респондентов покупает ценные бумаги, а 8% ведут инвестиционную деятельность. Те респонденты, которые не рассматривают альтернативные источники пенсии, чаще всего называли причиной низкий доход (39%) или недоверие к финансовым инструментам (28%).

Чаще всего самостоятельно откладывают на пенсию те, кто располагает заработком от 300 до 500 тыс. рублей в месяц – среди данной группы доля таких респондентов составила 36%. При этом лишь каждый восьмой опрошенный (12%) с ежемесячным заработком от 500 тыс. рублей копит на пенсию с помощью альтернативных источников. Среди городов, жители которых в меньшей степени рассчитывают на государственную пенсию, лидирует Челябинск – 22% опрошенных жителей копят деньги на старость своими силами. В топ-3 также вошли Москва и Санкт-Петербург (18% и 15% соответственно).

“С прошлого года у россиян появился новый финансовый инструмент собственных пенсионных накоплений - программа долгосрочных сбережений. К взносам участников этой программы государство добавляет на протяжении 10 лет ежегодно до 36 000 рублей. Кроме того, часть ранее уплаченного налога с внесенных в размере до 400 тысяч рублей взносов можно ежегодно вернуть через налоговый вычет. Инвестиционный доход до 30 миллионов рублей освобожден от НДФЛ при условии участия в программе от 10 лет (и 5 лет при открытии программы в 2025 и 2026 году). Все это создает доходность, недоступную обычным инструментам накоплений. К тому же, сохранность средств до 2.8 миллионов рублей гарантируется государством. По сути, это идеальное решение для формирования пенсионного капитала” - комментирует генеральный директор НПФ «Ренессанс Накопления» Владислав Гусев.

Формируя пенсионные накопления самостоятельно, свыше половины респондентов откладывают не более 10% от своего регулярного дохода, каждый третий откладывает не более 30% заработка, и только 10% опрошенных выделяют на это свыше 30% дохода. При этом каждый четвертый (29%) откладывает денежные средства ежемесячно – с каждой зарплаты, а каждый третий (33%) – не чаще, чем один раз в год.