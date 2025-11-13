В Новороссийске нашли нарушения в работе такси и общественного транспорта

Водители некоторых маршрутных автобусов в Новороссийске не предоставляют пассажирам терминалы для безналичной оплаты проезда, а водители такси продолжают возить людей без специальных разрешений. Об этом сообщили в управлении транспорта города-героя.

За неделю мониторинга специалисты управления транспорта зафиксировали нарушения в работе маршрутов №106 и №6А. Водителю пригородного маршрута направили уведомление с требованием о предоставлении терминала для безналичной оплаты пассажирам, а в автобусе №6А было установлено отсутствие сведений о водителе и перевозчике.

В ходе рейдовых мероприятий в отношении четырех водителей такси составили административные материалы, их автомобили направлены на штрафную стоянку. В управлении транспорта и дорожного хозяйства заявили, что водители перевозили пассажиров без необходимой документации.

В течение прошедшей недели сотрудники управления совместно с ГАИ Новороссийска проводили проверку на предмет отстоя грузового транспорта и нарушения предписания дорожных знаков. Легковые автомобили эвакуировали с улиц Толстого, Козлова, Шевченко и Индустриальной.

София Моисеенко