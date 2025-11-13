На Малой Земле в Новороссийске ведутся раскопки древней крепости

В рамках реконструкции мемориального комплекса Малая Земля в Новороссийске стартовали археологические исследования крепости Суджук-Кале, построенной в 18 веке. Крепость является объектом культурного наследия федерального значения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Археологи проводят раскопки на территории Малой Земли. По предположениям специалистов, крепость Суджук-Кале была повреждена во время Великой Отечественной войны, но, несмотря на нанесенный ущерб, эксперты продолжают обнаруживать различные находки спустя десятки лет. При раскопках нашли боеприпасы 18-19 вв., металлические артефакты, керамику и курительные трубки. В том числе, были обнаружены древние колодцы и дренажные системы, баню и землянки с каменными печами. После реставрации Малой Земли артефакты направят в музеи.

«Цель раскопок – подготовка участка к дальнейшему сохранению мемориальных объектов на месте высадки морского десанта на «Малой земле» в 1943 году. Специалисты предполагали, что в ходе боев крепость была сильно повреждена, однако находки превзошли прогнозы. Были обнаружены археологические объекты и предметы, которые помогут открыть новые страницы истории этой территории»,– сообщил вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

Турецкая крепость Суджук-Кале была построена в 1722 году на месте, где ранее располагался невольничий рынок. По данным пресс-службы краевой администрации, крепость являлась форпостом Крымского ханства на побережье Черного моря. Снабжение Суджук-Кале осуществлялось через Тамань.

Крепость неоднократно разрушали и выстраивали заново. В 1812 году, согласно историческим справкам, оборонительные сооружения были разрушены русскими войсками. Примерно через 25 лет на этом месте высадился русский десант.

София Моисеенко