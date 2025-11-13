Автобус с пассажирами загорелся на трассе под Котласом в Архангельской области

Чрезвычайное происшествие с загоревшимся автобусом случилось утром 13 ноября в Архангельской области. Инцидент произошел в 07:01, сообщили в региональном агентстве ГПС и ГЗ.

В экстренные службы поступило сообщение о пожаре близ поселка Шипицыно. На 289-м километре автодороги М-8 «Холмогоры — Котлас» загорелся автобус марки Golden Dragon, который двигался по маршруту Великий Устюг — Северодвинск.

В результате возгорания в автобусе лопнуло два стекла, пострадало колесо, правое крыло и аккумуляторный отсек. Пассажиры и водитель не пострадали, уточнили в ведомстве. Причина пожара в настоящий момент устанавливается.

Андрей Цедрик