Налоговые проверки на Кубани с начала года вывили доначисления на 2,6 млрд рублей

За десять месяцев 2025 года подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с региональным управлением ФНС провели 85 выездных налоговых проверок. По их итогам в бюджет было доначислено 2,6 млрд руб., средняя сумма доначислений на одну проверку составила 30,9 млн руб.

По результатам проверок возбуждено 29 уголовных дел о налоговых преступлениях, из которых 12 касаются уклонения от уплаты налогов физическими лицами (ст. 198 УК РФ), а 17 — организациями (ст. 199 УК РФ).

Как сообщили «Бизнес FM Краснодар» в пресс-службе ГУ МВД по региону, совместная работа полиции и налоговой службы позволила также выявить две межрегиональные преступные группы, действовавшие на территории 42 субъектов РФ. В отношении их участников возбуждено 108 уголовных дел по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), связанных с неправомерным возмещением налогов из бюджета.

Вячеслав Рыжков