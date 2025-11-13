В КБР из нарколаборатории изъяли 16 килограммов мефедрона

Сотрудники УФСБ в Кабардино-Балкарии ликвидировали подпольную лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков. При обыске были изъяты 16 кг мефедрона. Об этом сообщает управление спецслужбы по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме этого, из лаборатории, которая была организована в частном доме, изъяты оборудование и реагенты для производства синтетических наркотиков. На месте задержаны два жителя Баксанского района, подозреваемые в причастности к производству сильнодействующих веществ на территории КБР.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере» и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Наталья Белоштейн