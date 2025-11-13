В КБР из нарколаборатории изъяли 16 килограммов мефедрона
Сотрудники УФСБ в Кабардино-Балкарии ликвидировали подпольную лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков. При обыске были изъяты 16 кг мефедрона. Об этом сообщает управление спецслужбы по республике.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Кроме этого, из лаборатории, которая была организована в частном доме, изъяты оборудование и реагенты для производства синтетических наркотиков. На месте задержаны два жителя Баксанского района, подозреваемые в причастности к производству сильнодействующих веществ на территории КБР.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере» и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».