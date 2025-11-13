Начальник участка в Петербурге получил условный срок после гибели рабочего

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил начальника участка ООО «ТВК-инжиниринг» Андрея Васильева к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Его признали виновным по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как установил суд, 23 мая 2025 года Васильев, отвечавший за соблюдение требований охраны труда при капитальном ремонте крыши дома № 12, лит. А по улице Коломенской, допустил к работе на высоте монтажника без оформления трудовых отношений, инструктажа и средств индивидуальной защиты. В ходе работ рабочий упал с шестого этажа и погиб на месте.

Дело рассматривалось в особом порядке. Подсудимый признал вину и раскаялся, а также выплатил компенсацию в размере 900 тыс. рублей, включая 200 тыс. рублей на транспортировку и погребение погибшего.

Кроме того, Васильев прошел профессиональную переподготовку по программе «Оценка труда и техника безопасности в строительном комплексе» и помог в оборудовании сенсорной комнаты для СПб ГБСУСОН «Дом социального обслуживания "Вместе"».

Артемий Чулков