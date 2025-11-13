Учения со стрельбами пройдут в порту Новороссийска

14 ноября в акватории порта Новороссийска проведут учения с применением артиллерийской стрельбы. Об этом уведомили в НВМБ.

Тренировочные мероприятия Новороссийской военно-морской базы состоятся в период с 09:00 до 13:00. Дежурные силы будут отрабатывать практические действия по отражению безэкипажных катеров и БПЛА.

Во время проведения учений в акватории Новороссийска запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов.

София Моисеенко