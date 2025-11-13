Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Учения со стрельбами пройдут в порту Новороссийска

14 ноября в акватории порта Новороссийска проведут учения с применением артиллерийской стрельбы. Об этом уведомили в НВМБ.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Тренировочные мероприятия Новороссийской военно-морской базы состоятся в период с 09:00 до 13:00. Дежурные силы будут отрабатывать практические действия по отражению безэкипажных катеров и БПЛА.

Во время проведения учений в акватории Новороссийска запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов.

София Моисеенко

Новости компаний Все