На Ставрополье в октябре подешевели подержанные автомобили

В октябре 2025 года в Ставропольском крае средняя стоимость подержанных автомобилей снизилась на 1,9% по сравнению с сентябрем и составила около 1,45 млн руб., следует из данных сервиса «Авто.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Это снижение охватило как отечественные, так и европейские марки автомобилей. В числе лидеров падения цен оказались Lada 2110, которая подешевела до 331 тыс. руб. (-7,2%), Renault Logan — 476 тыс. руб. (-6,1%) и Kia Ceed — 779 тыс. руб. (-6,1%). При этом по России средняя цена машин с пробегом младше 15 лет опустилась до 2 млн руб., а отечественные модели в среднем стоят около 700 тыс. руб.

Эксперты связывают снижение цен с общей ситуацией на автомобильном рынке России, где в октябре были зафиксированы падения стоимости машин с пробегом в большинстве регионов — более чем в 70 субъектах федерации. Продажи автомобилей в Ставропольском крае сохраняют стабильность, несмотря на сокращение цен, а активность покупателей выражается в увеличении числа просмотров объявлений о продаже подержанных авто на 17%. Это говорит о том, что потенциальные покупатели в условиях снижения реально располагаемых доходов предпочитают выжидать и тщательно выбирать предложение, не спеша совершать покупки.

Падение цен затронуло и новые автомобили, средняя цена которых на Ставрополье за месяц снизилась на 9,2%. В условиях общего снижения стоимости машин эксперты отмечают, что локальные рынки, включая Ставропольский край, демонстрируют восприимчивость к экономическим трендам и коррекцию цен в сторону понижения из-за изменения спроса и предложения. Высокая концентрация люксовых автомобилей в регионе дополнительно влияет на сегментацию рынка и динамику цен.

Станислав Маслаков