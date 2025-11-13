Один человек ранен за сутки при атаках 101 БПЛА в Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области с использованием 101 беспилотника и 23 боеприпасов. В итоге пострадал один мирный житель. Повреждены 11 жилых помещений и 20 автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Пострадавший установлен в Грайворонском округе. Он получил баротравму из-за атаки дрона по автомобилю в Грайвороне. Лечение продолжает дома. В городе зафиксированы повреждения двух квартир в МКД, частного дома и десяти автомобилей, один из которых уничтожен огнем. В селе Добром пострадали два частных дома, два грузовых автомобиля и один легковой. В селе Замостье известно о повреждениях транспортного средства и административного здания, в селе Головчине — оборудования коммерческого объекта, на хуторе Масычеве — частного дома и автомобиля, в селе Глотове — частного дома. Всего ВСУ выпустили по округу 12 боеприпасов и 35 беспилотников.

Серьезные разрушения зафиксированы в Белгородском районе. Там в селах Никольское и Нечаевка повреждены по одному частному дому, в селе Ясные Зори — объект инфраструктуры, на хуторе Церковный — административное помещение сельхозпредприятия. Суммарно район атаковали девятью дронами.

Сутками ранее по Белгородской области выпустили восемь беспилотников и семь боеприпасов. В результате пострадали 13 частных домов и четыре транспортных средства.

Кабира Гасанова