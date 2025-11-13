Станичное предместье в Ставрополе признали объектом культурного наследия

Исторический район Станичное предместье в Октябрьском районе Ставрополя внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия региона. Соответствующий приказ опубликовали на портале правовой информации Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот приказа, опубликованного на портале правовой информации Ставропольского края Фото: скриншот приказа, опубликованного на портале правовой информации Ставропольского края

Район располагается между улицами Железнодорожная, Войтика, Голенева и проспектом Карла Маркса и теперь, согласно документу, имеет статус достопримечательности. Внутри квартала оказались часть улицы Горького, Калинина, Казачья и Станичная. Периодом застройки территории определяется концом 18 века и началом 20 века.

Приказ направили в несколько ведомств: главное управление минюста по Ставропольскому краю включит приказ в федеральный реестр нормативных актов субъектов России, а прокуратура края проведет правовую и антикоррупционную экспертизу. Местные обязаны внести изменения в документы территориального планирования.

Константин Соловьев