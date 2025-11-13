Власти Анапы хотят взыскать 670 млн рублей по делу о крушении танкеров

Администрация Анапы увеличивает требования по спору о крушении танкеров «Волгонефть». Как сообщает ТАСС, мэрия города-курорта подала ходатайство об увеличении исковых требований почти до 670 млн руб. к судовладельцам.

Анапская администрация выдвинула сумму в размере 669,1 млн руб. в ходе судебного заседания. По делу объявлен перерыв до 27 ноября. В этот период истец должен уточнить требования по документам, которые имеют отношения к предыдущим контрактам по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе.

Страховая компания САО «ВСК» посчитала нецелесообразным включение в исковые требования мэрии курорта для компенсации НДС по исполненным контрактам, а также считает необоснованным закупку специальной техники с возможностью ее дальнейшего использования.

В начале рассмотрения дела о крушении танкеров Волгонефть администрация Анапы требовала взыскать с судовладельцев ущерб в размере 545,9 млн руб.

София Моисеенко