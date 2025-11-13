Иван Лебедев избран главой Мурманска

Депутаты городского совета Мурманска на внеочередном заседании избрали Ивана Лебедева главой города, следует из трансляции заседания муниципального органа. До этого чиновник временно исполнял обязанности руководителя администрации.

Новый глава Мурманска Иван Лебедев

Фото: Сайт администрации города Мурманска Новый глава Мурманска Иван Лебедев

Фото: Сайт администрации города Мурманска

На должность претендовали два кандидата, предложенные губернатором Мурманской области Андреем Чибисом по новому закону о местном самоуправлении (МСУ), — Иван Лебедев и начальник управления образования администрации Кольского округа Николай Малов. По итогам открытого голосования за господина Лебедева единогласно проголосовал 21 депутат.

Первый конкурс на должность главы города, прошедший в сентябре, был признан несостоявшимся из-за недостаточного числа кандидатов, прошедших документальный этап.

Иван Лебедев родился 7 июня 1989 года в Усть-Каменогорске. С 2013 года работал в структурах АО «Северсталь», затем занимал должности в органах местного самоуправления Оленегорска, где в 2021–2024 годах возглавлял администрацию города. С июля 2025 года исполнял обязанности главы Мурманска после ухода Юрия Сердечкина.

Артемий Чулков